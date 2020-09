Vrede is: luisteren naar, lachen met én leren van elkaar

Zeeuwse terrassen bomvol dankzij tropische toegift: water, pils en ijs graag!

15 september WESTKAPELLE - De extreem nazomer gaat vandaag weerrecords breken. Nog nooit werd het in Zeeland zo laat in september tropisch warm. Het mooie weer speelt de horeca in de kaart. ,,Met deze temperaturen houden we de zomerkaart nog even aan.”