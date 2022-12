Vrachtwagen schuift van de weg in Middelburg

Mishande­ling in Jumbo Vlissingen gevolg van bedreigin­gen: ‘Het moest stoppen’

De mishandeling in een Vlissingse Jumbo-vestiging in april dit jaar, was het gevolg van meerdere bedreigingen door het slachtoffer. ,,Het moest stoppen’’, zei E.P (34), een van de verdachten, donderdag in de rechtbank.

15 december