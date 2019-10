Vraagtekens over herhalingsrisico van Vlissingse zedendelinquent

Billentik­ker als herinne­ring voor cliënten van het Getij gezocht

19:00 Elke dag verschijnen in deze krant oproepjes van lezers die op zoek zijn naar allerlei zaken. Wat is het verhaal achter deze oproepjes. En is het gelukt om het gevraagde te bemachtigen? Deze keer: de medewerkers dagbesteding van Woonzorgcentrum Getij in Middelburg.