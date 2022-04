Voortbestaan Voedselbank Walcheren blijft onzeker; Vlissingen is verdeeld

Coalitiepartij 50Plus bracht donderdagavond samen met SP, POV, SGP en nieuwkomer Forum voor Democratie een motie in. Daarin vragen zij het college om net als Veere en Middelburg structureel 14.000 euro per jaar bij te dragen aan huisvestingskosten voor de Voedselbank Walcheren. Pim Kraan (POV) zei zich te schamen voor het feit dat Vlissingen dat geld niet wil ophoesten, terwijl er bijvoorbeeld wel miljoenen beschikbaar zijn voor het opknappen van de Machinefabriek. Frances Oreel van PvdA benadrukte nog maar eens dat honderd gezinnen in Vlissingen afhankelijk zijn van de Voedselbank en dat er haast geboden is bij het vinden van een oplossing omdat op 25 april een voorstel voor een nieuw te bouwen pand in Middelburg afloopt.