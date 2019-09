Voormalig stadsarchivaris Peter Sijnke: ‘Term Gouden Eeuw hoeft niet overboord’

Weer vrijlating in zaak-Hrieps: Goese vrouw (20) blijft wel verdachte

17:48 MIDDELBURG - De 20-jarige vrouw uit Goes, die sinds 23 juli vastzat op verdenking van betrokkenheid in de zaak-Hrieps wordt morgen vrijgelaten. Ze mag haar proces in vrijheid afwachten, maar blijft wel verdachte in de zaak.