Voormalig stadhuis Veere nagebouwd in Lego

VEERE - In de hal van het voormalige stadhuis van Veere, tegenwoordig in gebruik als museum, is tot half oktober een miniatuur-uitvoering van hetzelfde stadhuis in Lego te zien. Bouwer Jeroen Struijs uit Reeuwijk bracht het stadhuis zaterdag naar Veere en zette het pand in elkaar in de hal.

Struijs (53) is al driekwart van zijn leven in de ban van Lego. Tijdens zijn puberteit en studiejaren liet hij de bouwsteentjes even aan de kant liggen, maar daarna kreeg het bouwvirus hem weer te pakken. De laatste zeven, acht jaar maakt Jeroen grotere bouwwerken. ,,Vroeger bouwde ik veel schepen, maar nadat ik het stadhuis van Gouda, dat dicht bij Reeuwijk ligt, maakte, ontstond een liefde voor het maken van gebouwen.

Veerse Meer

De ouders van Struijs waren zeilliefhebbers en veel vakanties voerden vroeger van de Reeuwijkse Plassen naar het Veerse Meer. Vanaf een eilandje tekende Jeroen vroeger vooral de Grote Kerk, maar uiteindelijk bouwde hij nog liever het voormalige stadhuis van Legosteentjes. ,,Aan de achterkant van het stadhuis staan de toren en nog wat bouwsels. Om de verhoudingen van het bouwoppervlak recht te doen, heb ik daarom ook het huisje naast het stadhuis nagebouwd. Bleek laatst dat een collega bij de KLM, ik ben steward, in dat huisje had gewoond. Ze vond het prachtig om die woning in Lego te zien."

De Goudse Legowinkel Play Today voorziet Jeroen Struijs af en toe van een extra pakket bouwsteentjes, in ruil waarvoor hij soms gebouwen maakt die de uitbater van de winkel graag ziet. ,,Maar dan nog kom ik vaak stenen te kort. Vroeger brak ik alles wat ik gemaakt had direct weer af, tegenwoordig fotografeer ik de bouwsels en laat ze wat langer staan."

Hoedje

Ook op locatie als eigenaars of uitbaters van gebouwen daar prijs op stellen. Zo is de gemeente Veere er blij mee dat het Lego-stadhuis nu in de hal van het stadhuis staat te pronken. Marktmeester Chris Koole en museumbeheerster Marieke Gideonse onthaalden Struijs zaterdag met alle egards. Ze waren onder de indruk van de bouwkunst van de Legoliefhebber. De vier heren en drie vrouwen van Veere zijn in de gevel verwerkt, viel Koole gelijk op. ,,Grappig, dat één van de heren een hoedje heeft gekregen."

Quote Het Le­go-stad­huis is naar verhouding iets dieper, omdat ik anders niet uitkwam met het dak Jeroen Struijs

Struijs onthulde dat er nog een paar details niet helemaal kloppen. ,,Ik werk bijna altijd met witte stenen, omdat de rode baksteenkleur niet echt klopt. Het stadhuis is weliswaar meer in zand- en kalkkleuren, maar ook die stenen heb ik niet genoeg voorradig. Ook is mijn stadhuis naar verhouding iets dieper. Ik had die diepte nodig om het dak nauwkeurig na te kunnen maken."

SS Rotterdam