Voorlopig zijn vluchtelingen uit alle landen welkom in AZC Middelburg

Te warm voor toffe tosti's op Culinaire Markt in Westkapel­le

17:26 WESTKAPELLE - De smoothies met mango en aardbeien zien er aantrekkelijk uit, maar voor een ‘toffe tosti’ is in de gelijknamige foodtruck uit Middelburg tot diep in de middag weinig belangstelling. De Culinaire Markt bij camping Het Hoge Licht bij Westkapelle moet duidelijk nog op gang komen.