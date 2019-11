Voorbereidingen voor meer nieuwbouw Souburg-Noord in volle gang

De huizen zijn vooral bedoeld voor de Souburgse woningmarkt, jonge dorpelingen die in het dorp willen blijven wonen en anderen die graag naar een - al dan niet groter - nieuw huis willen verkassen. Op het Vlissingse gemeentehuis zijn de voorbereidingen voor nog 143 nieuwe woningen in het braakliggende stuk grond tussen Palts en Schroeweg in volle gang.