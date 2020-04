Voorbereidingen voor Hrieps gaan door: ‘We willen vlammen op 5 september’

Zeeuwse recreatie­sec­tor is er klaar voor en wacht besluit VRZ in spanning af

13:10 MIDDELBURG - Het wordt vrijdag een spannende dag voor de recreatiesector in Zeeland. Premier Rutte vertelde afgelopen dinsdag aan de eigenaren van cafés en restaurants dat opening van hun zaak er voorlopig niet inzit. De Zeeuwse campings en recreatieparken hopen op een versoepeling van de specifieke regels in eigen provincie. Vrijdag maakt de VRZ bekend of dit gaat gebeuren.