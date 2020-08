Voor het eerst in 10 jaar groeit er één op. Deze bontbekplevier gaat het redden

Buurtschappen en gehuchten in Zeeland Achteruit binnenrij­den in Oudedorp, dat is wel zo makkelijk

14:20 Het is een handigheidje. Oudedorp bestaat uit één straat, de Sint Jooslandstraat. Als je vanaf de Boomdijk het gehucht binnenrijdt, kun je dat het beste achteruit doen. Het staat nergens, maar de Sint Jooslandstraat loopt dood. Wie achteruit binnenkomt, kan gemakkelijk wegrijden. Het is Jacqueline de Poorter die de tip geeft. Ze woont op nummer 13 en is deze doordeweekse middag één van de weinige bewoners die thuis geeft.