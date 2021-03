Voor Esther werd voeding een vijand: ‘Die stoornis trekt nog steeds aan me’

Op het eerste gezicht is ze een stralende jonge vrouw. Maar schijn bedriegt, vertelt Esther Coppoolse verdrietig. De Middelburgse is op de weg terug na een lange strijd tegen haar eetstoornis. ES zoals zij die noemt. ,,Ik was echt een monster soms. Alles draaide om eten en bewegen. ES is dat stemmetje in mijn hoofd. Dat me vertelt dat ik niet goed genoeg ben. Dat me aanspoort meer en meer te bewegen. Dat stemmetje is er af en toe nog.”