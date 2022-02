Voor de allerlaatste keer naar John's Frituurshop: ‘De frieten van John en Marjan zijn lekker knapperig’

Edwin Dingemanse en Sjoerd Dooge van De Gespleten Arent in Middelburg nemen twee restau­rants over: ‘Best een gewaagde stap’

MIDDELBURG - In een pandemie twee restaurants overnemen is een gok. Edwin Dingemanse en Sjoerd Dooge van restaurant De Gespleten Arent in Middelburg durven het. Ze hebben Hildernisse en De Tamboer aan Plein 40 gekocht. En de Gespleten Arent? ,,We zoeken een koper die ons concept voortzet. Als die zich niet aandient, houden we zolang het duurt drie restaurants in de lucht.”

4 februari