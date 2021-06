Voor crossers en cruisers: motorliefhebbers komen nog meer aan hun trekken in nieuwe zaak Ovaa Motors

Veiliger zebrapad voor Grijpsker­ke: ‘Hè, hè, eindelijk’

9 juni GRIJPSKERKE - Het zebrapad op de doorgaande weg in Grijpskerke is speciaal beveiligd zodat automobilisten nu extra gewaarschuwd worden als voetgangers de Schuitvlotstraat oversteken. Het vernieuwde zebrapad werd woensdagavond in gebruik genomen. Het is het eerste succes van de dorpsraad die eind 2019 werd opgericht door inwoners die vonden dat er iets gedaan moest worden aan de verkeersonveiligheid in hun dorp.