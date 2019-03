Vondst van het jaar in Veerse kerk: een verloren gewaande zerk

Welke Middelburg­se vrijwilli­ger verdient een Lange Jan Award?

15:57 MIDDELBURG - Welke vrijwilliger verdient het om eens beloond te worden voor zijn of haar inzet? Met een prijs, in geld en in waardering? Wie een Middelburger wil voordragen voor een Lange Jan Award kan vanaf nu mensen (en organisaties) nomineren.