Volwassenen mogen nu ook meedoen aan Zeeuws kampioenschap apenkooien

Eis: 5 jaar voor minutenlan­ge straatrace die Inge Caljouw fataal werd

DEN BOSCH - ,,Een krankzinnige snelheid van 167 kilometer per uur’’, zei de moeder van Inge Caljouw dinsdag bij het gerechtshof in Den Bosch. De 42-jarige Vlissingse werd op 10 juni 2020 in haar woonplaats doodgereden bij een minutenlange straatrace die Ahmed K. (29) en een onbekend gebleven andere automobilist hielden. Tegen Rotterdammer K. werd dinsdag in hoger beroep vijf jaar cel geëist.

11 januari