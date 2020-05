Volledig vuurwerkverbod: twee van de drie Middelburgers is voor

Bij apotheek De Singel in het ziekenhuis pakt een robot de doosjes, potjes en tubes

15:32 VLISSINGEN - Het is enigszins misleidend als je als apotheekklant aankomt bij het ADRZ in Vlissingen. De voormalige apotheek Singel zit niet achter de etalage met groot APOTHEEK op het raam. Daar zit huisartsenpraktijk De Getijden. Het verwijsbord volgend moet je bij de entree van het ziekenhuis ook niet door de deuren met APOTHEEK daarboven. Daar zat het medicijnenuitgiftepunt voor de ziekenhuisapotheek. In de hal van het ziekenhuis wijst een ballonnenboog rechts de weg naar de nieuwe apotheek, die begin deze week opende.