Volgend jaar weer ‘pretpark voor volwassen’

Normaal zouden Martin en Elina Prins en vele tientallen vrijwilligers momenteel rennen en vliegen over een terrein aan de Oude Veerseweg bij Middelburg om alles voor de twintigste editie van City of Dance in gereedheid te brengen. Nu echter niet en daardoor kunnen de twee organisatoren rustig op de Markt in Middelburg vertellen dat ze hun festival toch wel heel erg missen. Het zou de komende dagen plaatsvinden, maar het coronavirus verhindert dat. Ze vertrouwen er echter op dat ze voor over een jaar, op 16, 17 en 18 juli 2021, weer een spectaculair driedaags muziekfeest kunnen organiseren. Martin: ,,In grote lijnen treden dan dezelfde artiesten op die ook dit jaar zouden optreden.”