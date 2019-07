Vogelwerkgroep zet drone in voor opsporing nesten bruine kiekendief

Leden van Vogelwerkgroep Walcheren en ‘drone-piloot’ Jan Polderman van Vogelwerkgroep Bevelanden zijn de koning te rijk. Ze proberen met hulp van een drone een nest bruine kiekendieven te vinden in een rietkraag. Ze weten dat het nest er zit, maar kunnen het niet precies traceren. Ze willen al bijna inpakken als er opeens twee kiekendieven opvliegen en even later nog een.

Een mannetje, een vrouwtje en een jong, ziet Barbara Voogt in een oogopslag. Als het vrouwtje landt, houdt Kees Vliet Vlieland de landingsplek met zijn camera in het vizier, zodat hij de drone van Polderman precies naar de juiste plek kan navigeren. Op een door het apparaat gemaakte foto is even later te zien dat er drie jonkies en een ei in het nest liggen.