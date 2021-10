Voetganger gewond bij nachtelijke botsing met fietser in Domburg

Borsele boos op Middelburg om Waterpark: ‘Jullie willen zelf de lusten, en geven ons de lasten’

6 oktober HEINKENSZAND - Na Goes stuurt ook de gemeenteraad van Borsele een verontwaardigde brief aan de gemeente Middelburg. De strekking: Middelburg had eerst een goede oplossing voor het verkeer moeten bedenken voordat het het plan voor Waterpark Veerse Meer goedkeurde. Het zadelt nu de buurgemeenten op met een probleem.