Voetganger geschept door auto in Vrouwenpolder

Gestruikel over stroomkabel ijsbaan Middelburg moet stoppen

12:52 MIDDELBURG - De stroomkabel tussen de ijsbaan en het stadhuis van Middelburg zorgt vaak voor gestruikel. De kabel is in het donker slecht te zien en de flap die er overheen ligt, waait weg of wordt soms weggehaald. Zere tenen, kapotte knieën en beschadigde fietsen zijn het gevolg.