Voedselbank Walcheren heeft nu wel zicht op nieuw pand om eten te delen

Kloveniers­doe­len en Cinema Middelburg ruziën over afsluiten pand: ‘Treurig dat we hier zitten’

MIDDELBURG - Hoe eenvoudig kan het zijn: wie als laatste weggaat, draait de deur op slot en schakelt de alarminstallatie in. In de Kloveniersdoelen in Middelburg raken ze het er niet over eens. Woensdag zaten twee partijen bij de rechter voor een kort-geding. ,,Heel treurig dat we hier zitten.”

21 juli