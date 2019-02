Vluchteling Hasan Deeb maakt indruk in Middelburg: bombardementen en mensensmokkelaars

Kijkgaten naar dameskleed­ka­mer en -douche Middelburg­se sporthal­len ontdekt

15:32 MIDDELBURG - In muren van de Middelburgse sporthallen De Kruitmolen en De Sprong zijn gaatjes ontdekt die een blik boden op de dameskleedkamers en -douches. Dat meldt de gemeente in een memo en brief aan de gemeenteraad en gebruikers. De gaatjes zijn eind vorige maand ontdekt door een van de beheerders.