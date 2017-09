Vlonderstrijd gaat nieuwe fase in

MIDDELBURG – Kaasboerderij Mariekerke zet de gerechtelijke strijd over de vlonders tegen de gemeente Veere voort. De minicamping bij Meliskerke is volgens juridisch adviseur Bram van Leeuwen zelfs van plan een nieuw proces uit te lokken.

Campingeigenaar Jan de Korte wil na het toeristenseizoen namelijk de vlonders laten liggen. ,,We zullen wel een vergunning aanvragen om dat te mogen doen.” Daarnaast gaat de eigenaar in hoger beroep tegen uitspraken van de Middelburgse rechtbank. Vorige week werd bekend dat de gemeente Veere in meerdere rechtszaken als winnaar tevoorschijn kwam in het juridisch conflict over de vlonders. Van Leeuwen: ,,De eigenaar wil hoe dan ook voorkomen dat hij kan worden geafficheerd als ongehoorzame burger of zelfs als querulant.”

De minicamping verhuurt in het seizoen safaritenten die op vlonders staan. De gemeente eist dat die buiten de toeristische periode compleet worden verwijderd, inclusief de funderingspaaltjes. Want volgens de regels van de gemeente moeten minicampings in de wintermaanden alle kampeermiddelen hebben verwijderd. Daardoor moest de eigenaar zijn vlonders in 2015 verzagen, omdat ze vast in de grond stonden. En ook vorig jaar moest hij ze op laste van dwangsommen slopen.