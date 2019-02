Vlonderruzie tussen campinghouder en gemeente Veere blijft doorwoekeren

Hoop op snelle verhuizing voormalig verpleeg­huis Weyevliet

9:00 VLISSINGEN - ME Vastgoed en AVV Beheer gaan er vanuit dat het college van Terneuzen over twee weken groen licht geeft voor verhuizing van het voormalige Vlissingse verpleeghuis Weyevliet naar het voormalige Philipsterrein in Terneuzen.