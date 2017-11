Vloerconstructies 60 Vlissingse panden worden onderzocht op fouten

Christelijke partijen in Vlissingen willen gratis parkeren op zondag voor kerkgangers

11:27 VLISSINGEN - De christelijke partijen in de gemeenteraad Vlissingen willen dat kerkgangers ontzien worden in de nieuwe parkeerverordening van Vlissingen. Met die verordening voert Vlissingen ook betaald parkeren in op de zomerse zondagen. De gemeenteraad besluit daar woensdagavond over.