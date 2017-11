Vloer Vlissingse brede school De Combinatie 'absoluut veilig'

UPDATEVLISSINGEN - De vloer van De Combinatie in Vlissingen is stevig genoeg. Alle gebruikers van de kleine cirkel van De Combinatie kunnen donderdag het gebouw aan het Pablo Picassoplein weer in.

Een draagkrachtproef wees maandag uit dat de vloeren in de kleine cirkel van de brede school de vereiste belasting aankunnen. De verdiepingsvloer van het gebouw torste zonder problemen zeventien bassins met in totaal 10.700 liter water. Genoeg om instortingsgevaar bij alle voorstelbare gebruiksmogelijkheden uit te sluiten, oordelen deskundigen.

De proef was nodig, omdat de vloer van de kleine cirkel volgens dezelfde bouwconstructie (BubbleDeck) is aangelegd als de ruim een half jaar geleden ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport. Nu de vloer officieel veilig is, mogen alle gebruikers overmorgen weer hun lokalen in, liet directeur-bestuurder Robert de Ridder van Woonservice l'Escaut maandagavond weten.

De woningbouwstichting is eigenaar van het gebouw en verhuurt het grootste deel aan de gemeente Vlissingen. Die heeft haar onderhuurders - waaronder Kinderopvang Walcheren (KOW), GGD, Porthos, Maatschappelijk Werk, Juvent en het Vrijwilligerssteunpunt - laten weten dat ze overmorgen hun ruimtes weer mogen betrekken. De twee dagen extra zijn nodig om de ruimtes weer gebruiksklaar te maken, verklaarde De Ridder.

De stempels, steunconstructies die de vloer moesten stutten als de vloer het gewicht van de waterbassins niet had kunnen dragen, worden vandaag weer afgebroken en afgevoerd. L'Escaut-directeur De Ridder: ,,Daarna moeten wat herstel- en schoonmaakwerkzaamheden plaatsvinden, waaronder het dichten van enkele voor de draagkrachtproef gemaakte gaten, alvorens het gebouw weer in oorspronkelijke staat en gebruiksklaar is. Dat hopen we donderdag voor elkaar te hebben. Of alle gebruikers dan direct weer terug naar De Combinatie gaan, is aan henzelf. Dat hangt er vanaf hoe snel ze weer vanuit hun tijdelijke locatie terug kunnen keren."