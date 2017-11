Vloer van centrum De Combinatie in Vlissingen blijkt toch veilig

De vloer in de kleine cirkel van De Combinatie werd maandag onderzocht met bassins gevuld met water. Die moesten uitwijzen of de vloer de druk aankon. dat bleek het geval. Het gebouw wordt donderdag dan ook weer opengesteld.

Uit onderzoek bleek dat in dit deel van het gebouw dezelfde constructiewijze is toegepast als in de parkeergarage in Eindhoven. Die garage stortte eerder dit jaar tijdens de bouw gedeeltelijk in.