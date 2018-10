Vlissingse Zowie (16) bouwt eigen droomgitaar

Kappen van bomen en struiken maakt brandgang in Oost-Sou­burg weer een stuk toeganke­lij­ker

13:17 OOST-SOUBURG - Binnenkort kappen medewerkers van sociale dienst Orionis enkele bomen en struiken in de brandgang tussen de Poortugaal- en Kanaalstraat in Oost-Souburg. Ook snoeien ze overhangende takken. Ze doen het werk in opdracht van corporatie Zeeuwland.