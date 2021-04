Vlissingse Woodworks vanonder de luifel slaat aan: ‘Man, wat heb ik dit gemist’

Ze komen net uit Goes. Eerder die dag stonden ze nog ‘Onder de luifel’ in Sas van Gent. Gewoon bij de mensen thuis voor de deur met het busje. Bij Zeeuwen die wat te vieren hebben, een verjaardag of een jubileum. Zoals Patricia Minderhoud, die haar man Albert eens flink wilde verrassen voor zijn dertigste verjaardag.