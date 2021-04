Vlissingse Woodworks vanonder de luifel slaat aan als een bom: ‘Man, wat heb ik dit gemist’

Boek over oma Zoetje toont ook de Walcherse wereld van vorige eeuw

18 april ,,Ze was een lieve oma, positief en vrolijk. Ik wil haar verhalen voor de familie behouden.’’ Kleindochter Marja Plugge schetst in Zoetje, Een Heerlijkheid van de Welsinghe het leven van haar grootmoeder Zoetje Jobse-Roelse. Een leven vol liefde, strijd en verdriet van een sterke vrouw tegen de achtergrond van het Walcheren in de vorige eeuw. Crisis en oorlog, geloof en dood. Maar ook klein geluk en plezier.