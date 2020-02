Vlissingse wethouder: ‘Er komt een verwijsbord naar de marinierskazerne dat ze tot in Doorn kunnen zien’

Foutje is zo gemaakt. Deze Zeeuwse films nemen het niet zo nauw met de waarheid

12:47 VLISSINGEN - De oplettende lezer viel het vorige week meteen op. Bij het artikel in deze krant over de filmopnames van de Slag om de Schelde in Vlissingen was een foto geplaatst waarbij je meteen dacht; hier klopt iets niet. De man zat in een legeruniform uit de Tweede Wereldoorlog achter het stuur van de blauwe Citroen U23-vrachtwagen . ,,Origineel. Is echt van de Wehrmacht geweest. Ik heb ‘m zelf uit Frankrijk gehaald”, vertelde hij. Dat geloven we meteen. Maar wat voor bril had de man nou op? Zo werden ze in de jaren ‘40 vast nog niet gemaakt.