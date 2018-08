Vlissingse vrouw aangehouden na vechtpartij op station Arnemuiden

De vrouw is vervolgens in de trein gestapt. Dit werd door de agenten doorgegeven aan het politieteam in Goes, die de 37-jarige vrouw uit Vlissingen daar uit de trein gehaald hebben en aangehouden. Het mes waarmee zij stak is in beslag genomen. Daarnaast werden bij de vrouw verdovende middelen aangetroffen: uit een speekseltest op het bureau bleek dat ze harddrugs had gebruikt.