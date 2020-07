Vlissingse volkstuinders laten minderbedeelden graag meegenieten van overvloedige oogst

Video Toeristen in Domburg: ‘Winkelen? Nu even niet. Het is hier veel te vol’

28 juli DOMBURG - Het is druk in Zeeland. In de winkelstraten en op de terrassen wemelt het van de toeristen. Anderhalve meter afstand houden is niet altijd mogelijk. Hoe veilig voelen de vakantievierders zich in Zeeland?