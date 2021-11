Vlissingse voetbalclubs vragen gemeente nieuwe kunstgrasvelden

Bewoners van C Dock en B Lofts zitten straks eerste rang ‘on the dock of the bay’

VLISSINGEN - Net als Otis Redding rustig over ‘the dock of the bay’ uitkijken. Ria en Sjaak van der Steen kunnen niet wachten tot ze vanuit hun appartement in het C Dock het Vlissingse Dok zien.

