Vlissingse verhalen geven lokale kleur aan festival Onderstroom

,,Er kan van alles gebeuren tijdens de audiowandeling door de Vlissingse Scheldestraat’’, lacht regisseur Lynn Schutter. ,,Of misschien ook niet.’’ ‘Home is where the Scheldestraat is’, maakt deel uit van festival Onderstroom in Vlissingen. Een festival in een nieuwe jasje.