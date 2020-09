Vlissingse tripel is het resultaat van een uit de hand gelopen hobby

Rammelende keien in wegdek binnenstad moeten opnieuw gevoegd worden

9 september VLISSINGEN - Binnen twee jaar rammelen de natuurstenen keien alweer in de rijbanen van de binnenstadswegen in Vlissingen. ,,We zijn er achter”, zegt wethouder Sem Stroosnijder: ,,De lijm is verkeerd.” De voegen van de bestrating worden vanaf de week voor de herfstvakantie in oktober vervangen.