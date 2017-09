Vlissingse 'taxidrenkelinge' en kleindochter bedanken redders

Het kostte Jolanda de Moor enige moeite, maar net na de middag had ze de vier mensen, die het water in gingen om haar oma te redden, getraceerd. De Moors grootmoeder zat donderdagmiddag in het geparkeerde taxibusje dat van een parkeerplaats aan de Rozengracht pardoes de gracht in reed. ,,Mijn oma - ik vertel haar naam nog niet, omdat ze even moet bijkomen van alle emoties en al overstelpt wordt met telefoontjes en bezoekjes - bleef even zitten toen de chauffeur een andere cliënt ging halen in de fysiotherapiepraktijk."