Vlissingse Ricardo leeft maal tien als hij in ijskoude Dokhaven zwemt

Ricardo Roose (33) woont op het Scheldekwartier, slechts meters van de haven vandaan. Hij kwam er met zijn gezin wonen in het voorjaar van 2020. Via een oud-collega had hij net kennisgemaakt met zwemmen in ijskoud zeewater, toen de sportscholen moesten sluiten in de eerste lockdown. Hij besloot vaker te gaan zwemmen, bij hem naast de deur. ,,Naar het strand gaan is meer gedoe. Je moet er naartoe, je moet jezelf daar afdrogen en omkleden en bovendien houd ik niet zo van zand. Hier doe ik mijn zwembroek aan, ga het water in, droog mij af en spring thuis meteen onder de douche.”