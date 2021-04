Vlissingse Reptielenzoo Iguana verschiet weer van kleur, onvrijwillig deze keer

REPORTAGE Hiskia was exact 70 jaar geleden een van de eerste Molukkers in Zeeland; ‘We waren een attractie’

12 april Vandaag is het exact zeventig jaar geleden dat de eerste Molukkers in Zeeland kwamen wonen. Een van de 345 ex-KNIL-soldaten die op 10 april 1951 worden opgevangen in kampen in Middelburg en Vlissingen, is Hiskia Kobrua. ,,Hij was een soort attractie. Wildvreemden wilden met hem op de foto.”