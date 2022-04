Vlissingse raad wil dat college toch geld vrijmaakt om Voedselbank Walcheren te redden

,,Door een beperkt aandeel te leveren in het financiële vraagstuk kunnen wij de meer dan honderd gezinnen uit Vlissingen van wekelijkse voedselhulp blijven voorzien”, schreef voorzitter Emmy de Kraker van de Voedselbank Walcheren in de brandbrief die zij vorige week toelichtte tijdens een commissievergadering. Om de huur van een toekomstig pand te kunnen bekostigen vraagt ze de nieuwe gemeenteraad om 14.000 euro per jaar extra. Veere en Middelburg hebben dat geld al toegezegd, maar Vlissingen weigert tot nu toe mee te betalen omdat door de artikel 12 status dan elders binnen het sociaal domein bezuinigd moet worden. Tot ongenoegen van de raad, die vanavond met één of meerdere moties hoopt het college er alsnog toe aan te zetten om met het geld over de brug te komen.