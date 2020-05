Vlissingse raad tegen Wientjes over compensatie: ‘Denk eerst aan ons’

VLISSINGEN - Als er een onderzoeksinstituut voor windenergie of een waterstoffabriek naar Zeeland komt als goedmaker voor het niet doorgaan van de vestiging van de marinierskazerne, dan moet dat instituut of die fabriek in Vlissingen worden gevestigd.

Die opdracht kreeg speciaal adviseur Bernard Wientjes donderdagavond mee van de Vlissingse gemeenteraad. Wientjes was naar Vlissingen gekomen om de raad bij te praten over de stand van zaken. Om de hele gemeenteraad toe te kunnen spreken tijdens de coronacrisis werd de bijeenkomst in de grote zaal van bioscoop CineCity gehouden. Wientjes wilde nog niet concreet op voorstellen en ideeën ingaan om de ‘delicate’ verhoudingen tussen de Zeeuwse partijen (Vlissingen, waterschap Scheldestromen en de provincie) en het Rijk niet op scherp te zetten.

Wientjes herhaalde dus dat hij compensatie voor het wegblijven van de kazerne vooral zoekt in betere en snellere openbare vervoersverbindingen met de rest van het land (de Randstad voorop) en de komst van een ertoe doend kenniscentrum. ,,Denk aan Wetsus (een Europees centrum voor duurzame watertechnologie, red.) in Leeuwarden.” De speciaal adviseur werd er door de voltallige raad (nogmaals) van doordrongen dat Vlissingen de eerste rechten op compensatie heeft. Diverse raadsleden vroegen hem ‘of ik wel goed besef dat ik eerst aan Vlissingen en daarna pas aan Zeeland moet denken’, meldde Wientjes na afloop van de vergadering.

Geen toezegging Rijksmuseum

De speciaal adviseur was ‘niet verrast’ dat hij wederom de boodschap kreeg dat Vlissingen er niet bekaaid af mag komen. Hij had goed begrepen dat Vlissingen bovenaan moet staan bij het binnenhalen van compensatie. Hij ging na de vergadering niet in op vragen over vestiging van een Rijksmuseum in de Vlissingse Machinefabriek. Maar hij bevestigde wel dat hij kansen ziet voor snellere en betere railverbindingen met de Randstad en vestiging van een ‘absoluut, hoogwaardig kennisinstituut’ dat direct van nut kan zijn voor bijvoorbeeld de nieuwe windparken voor de Zeeuwse kust.

Tevreden én kritisch

Wethouder Albert Vader, die de aanleg van de marinierskazerne in zijn portefeuille had, heeft de indruk dat Wientjes in Den Haag duidelijk heeft gemaakt dat ‘Vlissingen eerst in beeld moet zijn’ voor passende compensatiemaatregelen. Hij is ‘positief over de inzet van Wientjes en zijn team’ voor de stad, maar constateerde donderdagavond opnieuw dat er nog heel wat water door de Schelde moet stromen voor het vertrouwen in het kabinet is hersteld.

,,We kunnen tot een akkoord komen voor de komst van een nieuw Rijksinstituut, maar dat akkoord hadden we in 2012 ook al. Verschil is wel dat we destijds alleen een akkoord hadden met Defensie, terwijl de minister-president deze keer zijn handtekening zal moeten zetten. Wientjes is bovendien bij bijna alle staatssecretarissen langs geweest om te bespreken of er zaken voor Vlissingen of Zeeland zijn te verwerven. We zijn dus voorlopig tevreden, maar blijven zeer kritisch.”

Eindrapport voor eind mei op tafel

Wientjes moet het rapport met zijn adviezen over 2,5 week af hebben, maar durfde nog niet te beloven dat hij het ook eind mei officieel presenteert. ,,Als het rapport klaar is, is er nog geen politiek akkoord. Of het advies officieel naar buiten wordt gebracht, is niet aan mij.” Wientjes was gisteren voor de tweede keer bij de Vlissingse gemeenteraad, omdat de raad een ‘informatieachterstand’ had opgelopen. De adviseur was op latere tijdstippen bij Waterschap Scheldestromen en de provincie langs geweest, zodat bestuurders van die organisaties beter op de hoogte zijn.