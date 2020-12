Vlissingse POV in zee met nieuwe partij van Richard de Mos: ‘Hoop op meer landelijke aandacht voor lokale politiek’

Na 120 jaar stopt Lavooy Mode: ‘De beslissing was al genomen voordat corona uitbrak’

5 december MIDDELBURG - Het begon in 1900 met ene J. Lavooij die de zaak van zijn schoonvader overnam. Zijn kledingmagazijn en kleermakerij in Middelburg werd van generatie op generatie doorgegeven, en 120 jaar later bestaat Lavooy Mode nog steeds. Maar niet lang meer…