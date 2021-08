Vlissingse potloodventer opgepakt in Zoutelande

Dichter­lijk talent Fenna Capelle (19) serveert zware kost

6 augustus MIDDELBURG - Als ze geen broodjes serveert bij Die Lange in Middelburg of studeert aan de UCR, schrijft Fenna Capelle gedichten. In het Engels. Haar tweede dichtbundel, Of Masks and Mirrors, komt binnenkort uit bij de gerenommeerde uitgeverij Macauley Publishers in Londen.