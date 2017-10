Vlissingse pizzabakker staat nu zelf op instorten na 7 jaar strijd om vergoeding

VLISSINGEN - Zeven jaar geleden stortte de koelcel annex voorraadkelder van restaurant Pizza-Service in bij werkzaamheden voor de herinrichting van het Vlissingse Bellamypark. Een kleine zeven jaar later wacht eigenaar Rob van der Peijl nog steeds op een deel van het schadebedrag.

De kelder is een paar maanden nadat hij sneuvelde, opgeknapt en functioneert al lang weer als koelcel en voorraadkast. Maar de pizzabakker staat intussen zelf op de rand van instorting, omdat de geldzorgen hem boven het hoofd groeien.

De ellende begon met een blunder van de aannemer, die bezig was met de herinrichting van het Bellamypark. De bestrating van het plein ging rigoureus op de schop, maar de hardstenen plaat voor de voordeur van Pizza-Service kon het gewicht van een trilplaat van zes ton niet dragen. Foutje... bedankt!

Verzekering?

Maar wel vervelend. En onnodig, want de tekeningen van de gewelven die gedeeltelijk onder het Bellamypark liggen, waren in bezit van de gemeente. Bovendien had Van der Peijl medewerkers van de aannemer er op gewezen dat ze voorzichtig moesten zijn, vanwege die oude gewelven. Maar goed, fouten maken is menselijk en de verzekering zou de schade wel vergoeden. Dacht Rob.

Maar daar denkt-ie nu heel anders over. De schade aan de vernielde kelder bedroeg in 2011 nog geen 10.000 euro. Het bedrag dat de pizzabakker van de gemeente eist, is opgelopen tot een kleine vijftig mille.

Want behalve het nog niet uitgekeerde schadebedrag - Van der Peijl meent recht te hebben op een paar duizend euro naast de eerder ontvangen vijf mille - en de rente daarop claimt hij een forse omzetderving, vooral geleden in het jaar na het ongeval. De rente op die omzetderving en terugbetaling van de juridische kosten, die hij de afgelopen jaren maakte, zijn in het van de (verzekering van de) gemeente verlangde bedrag verwerkt.

'Kastje naar de muur'

Op de vraag waarom de zaak al zo lang aansleept, steekt Van der Peijl de hand gedeeltelijk in eigen boezem. Hij is te goed van vertrouwen geweest, heeft te laat juridische bijstand ingeroepen, ook al omdat hij geen cent te makken had ten tijde van het misfortuin.

,,Het duurde lang voor de verzekeraar kwam en ik werd telkens van het kastje naar de muur gestuurd, ook door een toenmalige wethouder van de gemeente." Dat de gemeente hem nu kwalijk neemt dat hij zelf tijden niets van zich liet horen, vindt de pizzabakker onterecht. ,,Ik ben tijden aan het lijntje gehouden door verzekeraars van de aannemer en de gemeente. En het uiteindelijke aanbod was belachelijk laag."

Aanbod: 550 euro

Het aanbod dat de pizzabakker nu krijgt, nadat hij deze zomer via een nieuwe advocaat weer contact met de gemeente zocht, blijft laag. De nog te vergoeden bedrijfsschade wordt geraamd op 550 euro, liet de gemeente per brief weten. Van der Peijl riep onlangs de hulp in van raadslid Pim Kraan (POV).