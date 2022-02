Vlissingse lijsttrekkers aan de tand gevoeld over plannen met het Nollebos tijdens verkiezingsdebat

Twee van de belangrijkste vragen waarop Ons Nollebos antwoorden wil van aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemende partijen. Stichting Behoud en Beheer Nollebos/Westduinpark, de officiële naam van Ons Nollebos, houdt een groot verkiezingsdebat op vrijdag 18 februari in CineCity. Politieke partijen ontmoeten kiezers in een café, tijdens wandel- of hardloopsessies met de lijsttrekker of op straat vlak voor de verkiezingsdag, maar aan debatbijeenkomsten durven ze zich in coronatijd nog niet te wagen. Ons Nollebos verwacht echter, ook met aanhoudende coronamaatregelen, zeker honderd mensen in de bioscoop te kunnen ontvangen.