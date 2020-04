Vlissingse kickbokstrainer krijgt 500 euro boete voor sporten op strand: ‘Ik hield me gewoon aan de regels’

Sobere herdenking maakt ook creatief; Veere en Renesse pakken uit met videopro­duc­ties

30 april VEERE - Vanwege het coronavirus is dit jaar alleen een beperkte dodenherdenking mogelijk. Publiek is in elk geval niet welkom. Op veel plaatsen hebben organisatoren daarom naar creatieve oplossingen gezocht om belangstellenden, op afstand, er toch bij te betrekken. Zoals in Veere waar ze vooraf een complete videoproductie maken.