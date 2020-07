Vlissingse jutbak krijgt tweede leven

Update 8:55 uur | video Auto te water in Vlissingen, inzittende door duikers uit voertuig gehaald

10:49 VLISSINGEN - Een auto is zondagavond te water geraakt aan de Eerste Binnenhaven in Vlissingen. Duikers van de brandweer hebben één persoon uit het voertuig gehaald. Die is overgebracht naar het ziekenhuis. Er is nog gezocht naar andere inzittenden, maar die zijn niet aangetroffen. De politie sluit een misdrijf uit.