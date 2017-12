Vlissingse jazz-zanger Guimar droomt van grootse carrière

Het verlegen Vlissingse jochie dat Nederlandstalige levensliedjes zong, is dood en begraven. Guimar van der Weele is op zijn 21ste een zelfverzekerde zanger, die weet wat hij wil en klaar is om te ontdekken wat hij allemaal kan. Een half jaar voor hij afstudeert aan het Tilburgse conservatorium weet hij al wat hij gaat doen.

Zanger

Guimar wordt de zanger van een nog te formeren bigband. Het Arnhemse productiehuis Goldstar Music zoekt de komende maanden vijf saxofonisten, vier trombonisten, vier trompettisten, een pianist, een drummer en een bassist om een bigband te vormen. Zestien muzikanten, die Guimar ondersteunen en hem moeten laten schitteren als de Nederlandse Michael Bublé of Jamie Cullum. Zangers als Wouter Hamel en Ruben Hein inspireren hem ook.

Quote Voor investering in een bigband moet je ook commercieel denken. Ik houd wel van succes. Guimar, jazz-zanger

Guimar weet dat hij hoog inzet. ,,Ik haal mijn neus niet op voor kleine zalen, maar ik wil ook optreden in grote en beroemde concertzalen en stadions in grote steden. Dat is mijn droom en die droom moet ik wel najagen als ik hem uit wil laten komen." Dat Guimar zanger zou worden, leek vanaf zijn kleutertijd onontkoombaar. In zijn tienertijd nam hij al heel platen op.

Bigband

De kleine Van der Weele kweelde vooral levensliederen in het idioom van Frans Bauer. De mensen die dachten dat Guimar alleen zong, omdat zijn ouders dat zo leuk vonden, kwamen bedrogen uit toen hij na de havo naar de Academy of Music and Performing Arts in Tilburg ging,. Daar koos hij wel voor 'zang' als instrument, maar ook voor jazz en niet voor levensliederen. Die keuze staat nog steeds overeind. Guimar heeft zijn roeping gevonden in het zingen van jazz-klassiekers met een bigband. ,,Dat is echt mijn ding. Ik houd van verhalen vertellen en leef me dan ook helemaal in in een nummer."

Quote Ik wil geen liedje zingen, maar een verhaal vertellen. En dat mag niet nep zijn. Guimar, jazz-zanger

Zijn leeftijd leek hem in de weg te zitten. Een bigband formeren is geen sinecure. Het vergt een forse investering van tienduizenden euro's. ,,Om als 21-jarige een classic als My Way te vertolken, is nogal wat. Natuurlijk heb ik niet de levenservaring van een ouder iemand, maar ik kan het toch naar mijn hand zetten, het nummer interpreteren met eigen ervaringen."

Nieuwe generatie

Nummers waarin wordt verwezen naar een bepaalde leeftijd mijdt Guimar daarom ook. ,,Ik kan moeilijk zingen 'when I was 32'. Ik heb grote bewondering voor een aantal musicalzangers, maar ik zal het zelf niet snel doen, omdat ik geen rol kan spelen. Ik wil altijd dicht bij mezelf blijven." Hoe Guimar een overbekende 'standard' bij zichzelf houdt, is te zien op een nummer dat hij net op YouTube, zijn Facebookpagina en Instagram zette: Softly as i leave you. De hit van Matt Munro werd vertolkt door grootheden als Frank Sinatra, Elvis en Michael Bublé.