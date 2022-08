Vlissingse huisarts Willem Osterman zoekt vrouw die hem van zijn fiets reed

Degene met wie hij in botsing kwam, kan misschien ook vertellen wat er precies is gebeurd, hoopt de in Vlissingen en omgeving als fietsende dokter bekend staande Osterman. Hij was maandagavond 1 augustus omstreeks zeven uur net bij een paar maanden oude baby langs geweest toen hij werd aangereden op de kruising Van Dishoeckstraat-Singel. Hij vloog over zijn fiets en belandde op zijn schouder. De ‘helse pijn’ maakte hem direct duidelijk dat hij wat gebroken had. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat de kop van zijn rechter opperarmbeen (de humerus) sterk is verbogen. ‘Lieve Vlissingers’ hielpen de onfortuinlijke wielrijder direct, maar de fietster die tegen hem op botste, maakte zich uit de voeten.