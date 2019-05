Vlissingse gevechtsbunker klaar voor bezoek

Patrick Sloot, Marcel van Hoepen en Ray de Ridder van stichting Festung Walcheren zijn er de mannen niet naar zich op de borst te kloppen. Maar ze zijn wel trots dat de MG (Machinegeweer)-bunker R 630 er weer uitziet als nieuw. Het doel was tenslotte om tijdens de Bunkerdag van dit jaar, volgende week zaterdag 25 mei, de stalen deur van het verdedigingswerk open te kunnen zetten voor belangstellenden.

,,Een half jaar geleden lag hier nog veertig kuub zand en steengruis. Dat hebben we er schep voor schep uit moeten halen”, zegt voorzitter Sloot. Nadat het zand er uit was, is nog veel meer werk verzet. De muren zien er bijvoorbeeld fris geverfd uit. Voor Sloot zijn de wanden nog een beetje te mooi. ,,Een spierwitte bunker vind ik geen gezicht. Maar de muren zullen niet al te lang wit blijven. We hebben geen moderne muurverf gebruikt, maar ouderwetse witkalk.”

Luchtzuiveringsfilter

Festung Walcheren hecht aan historische betrouwbaarheid. Dus richten de vrijwilligers de Regelbau 630 MG-Schartenstand mit Panzerplatte, zoals de Duitsers het bouwwerk noemden, alleen in met originele spullen. Maar de mannen zijn niet roomser dan de paus. Als ze een origineel meubel, wapen of luchtfilter uit een andere gevechtsbunker op de kop kunnen tikken, is het ook prima.

,,We willen een goed en juist beeld geven over hoe de gevechtsbunker er uit zag en wat er in was te vinden. Het Bereitschaftsraum was zowel slaapzaal voor zes man als keuken. Dus laten we zien dat de militairen in een stapelbed van drie lagen sliepen, maar zetten we er geen twee neer. We hebben wel twee luchtzuiveraars om bezoekers uit te kunnen leggen hoe de verschillende ciculatiesystemen werkten.”

Periscoop

De luchtzuiveraars zorgden dat constant verse lucht werd aangevoerd om eventuele gasaanvallen te kunnen weerstaan. De grootste filter heeft Festung gered uit de inboedel van de voormalige bunker van Rijkscommissaris Seyss-Inquart, die op het Haagse Binnenhof stond. ,,Die bunker is geruimd en dan is het toch prachtig dat historisch erfgoed elders nog te zien is.”

In het Bereitschaftsraum moet ook nog een PSU-kast komen, een kast waarin de persoonlijke uitrusting van de bunkerbemanning werd opgeborgen. Tijdens de Bunkerdag kunnen bezoekers in de voormalige munitieruimte door een originele periscoop kijken en in de gevechtsruimte zien dat het schootsveld van de bunker direct op het strand bij de Oranjemolen lag.

Sponsors

Bezoekers kunnen op 25 mei de bunker voor het eerst betreden. De komende jaren zal het gevechtsmonument nog verder worden ingericht. ,,We willen nog paspoppen in diverse gevechtsuitrustingen laten zien en moeten het gebouw nog verder reviseren. We blijven ook op zoek naar originele materialen en hopen dat we af en toe sponsors blijven vinden. De periscoop, een affuit en een bijzondere kachel hebben we kunnen aanschaffen doordat gulle gevers, die anoniem willen blijven, ons sponsorden met enkele duizenden euro's”, betoogt Sloot.